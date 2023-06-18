الملف الليبي على طاولة المحادثات بين مصر والاتحاد الأوروبي

القاهرة 18 يونيو 2023 (وال) – بحث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيب بوريل” اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة مع وزير الدفاع المصري “محمد زكي” عددا من الملفات المشتركة من بينها الأزمات في ليبيا والسودان ومسألة الهجرة غير القانونية.

وقال المسؤول الأوروبي إن هذه المباحثات كانت ودية ومعمقة، مؤكدا على ضرورة محاربة المهربين والمتاجرين بالبشر.‎

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد استقبل اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والوفد المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية والراسخة بالتعاون المتميز بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث أن جلسة المشاورات السياسية المعمقة تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة، وبشكل خاص فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، حيث أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث أن الجانبين تبادلا وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا وسبل العمل على تسويتها، وكذلك الحاجة إلى معالجة جذور الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر البحر المتوسط.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون المؤسسي القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. (وال – القاهرة )

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