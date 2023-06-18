طرابلس 18 يونيو 2023 (وال) – بحث رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة المهندس عبدالحميد موسى عوض، خلال لقائه مع عدد من المهندسين والإداريين بشركة Oil Plus، المشاريع الاستراتيجية لدعم قطاع النفط والغاز في ليبيا خلال الفترة القادمة. وجاء الهدف من الاجتماع، التعريف بشركة (Oil Plus) ومجال عملها، حيث بدأت في العمل في ليبيا […]

ظهرت المقالة رئيس مجلس إدارة ليبيا القابضة يلتقي بوفد من شركة Oil Plus أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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