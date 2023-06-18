ليبيا نيوز

رئيس مجلس إدارة ليبيا القابضة يلتقي بوفد من شركة Oil Plus

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 18 يونيو 2023 (وال) – بحث رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة المهندس عبدالحميد موسى عوض، خلال لقائه  مع عدد من المهندسين والإداريين بشركة Oil Plus، المشاريع الاستراتيجية لدعم قطاع النفط والغاز في ليبيا خلال الفترة القادمة. وجاء الهدف من الاجتماع، التعريف بشركة (Oil Plus) ومجال عملها، حيث بدأت في العمل في ليبيا […]

ظهرت المقالة رئيس مجلس إدارة ليبيا القابضة يلتقي بوفد من شركة Oil Plus أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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وكالة الانباء الليبية وال

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