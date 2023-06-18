وزارة الخارجية تُدين الهجوم على مدرسة أوغندية

طرابلس 18 يونيو 2023 (وال)- أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الأحد، ما وصفته بالهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له مدرسة ثانوية بمدينة “ميوندي” غرب جمهورية أوغندا، تسبب في وفاة العشرات من الضحايا الأبرياء وسقوط جرحى بين طلاب المدرسة.

وجدّد البيان الصادر عن الوزارة “تأكيد موقف ليبيا الثابت والحازم في نبذ كافة أشكال وممارسات الكراهية والعنف والإرهاب، ودعمها للجهود القارية والدولية في مواجهة الأعمال الإرهابية” على حد تعبير البيان. (وال)

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