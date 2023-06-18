تعزيزات عسكرية إيرلندية لمهمة إيريني في ليبيا

وكالات 18 يونيو 2023 (وال) – تصل الخميس المقبل تعزيزات إيرلندية لمهمة (إيريني) المعنية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفرض السلاح على ليبيا، والتي منحت تفويضا باستخدام القوة أن لزم الأمر.

ونشرت جريدة “آيريش تايمز” أمس السبت، إن مهمة العناصر الأيرلندية الجديدة هي الصعود على متن السفن وتفتيشها، مع إمكانية استخدام القوة إذا ما دعت الضرورة، على أن يتم التنسيق أولًا مع قادة السفن، وموافقة الدول التابعة لها.

وتحمل السفينة الايرلندية على متنها 58 عنصرًا من البحرية، وتستغرق مهمتها في البحر المتوسط ستة أسابيع تقريبًا ضمن عملية «إيريني»، التابعة للاتحاد الأوروبي، لفرض حظر السلاح على ليبيا .

الجدير بالذكر أن عملية إيريني للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيرينافور ميد إيريني) أطلقت في 31 مارس 2020 بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وتعتبر عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي تحت مظلة سياسة الأمن والدفاع المشتركة، ومن المتوقع أنها تستخدم الأصول الجوية والبحرية والأقمار الصناعية في مهمتها . (وال – وكالات)

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