السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

وكالات 18 يونيو 2023 (وال) – أعلنت مراصد الترائي الفلكية في المملكة العربية السعودية ثبوت هلال شهر ذي الحجة والذي يوافق 19 يونيو.

وأشارت المراصد الفلكية إلى أن اليوم الأحد هو آخر يوم في ذي القعدة، لافتةً إلى أن عيد الأضحى المبارك سيكون في 28 يونيو الجاري.

وتكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، والأربعاء 28 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الإثنين 19 يونيو”. (وال- وكالات)

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