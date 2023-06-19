انطلاق أول استفتاء على الدستور في مالي منذ وصول العسكر إلى السلطة .

باماكو 18 يونيو 2023 م (وال) ـــ بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أول اقتراع حول مستقبل جمهورية مالي ، منذ وصول العسكر إلى السلطة قبل ثلاث سنوات ، وذلك بتوجه الماليون لإدلاء بأصواتهم في استفتاء على دستور جديد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب” (أن نحو 8,4 ملايين من مواطني الجمهورية الواقعة بغرب افريقيا ، قد تمت دعوتهم إلى الاقتراع في عملية لا تحظى بموافقة المعارضة المتنوعة ومهددة في مناطق عدة بسبب استمرار انعدام الأمن ، في وقت طالبت السلطات الحاكمة بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد منذ عشر سنوات “فورًا”) .

ويختار الناخبون في غرف معزولة بين بطاقة بيضاء تعني موافقتهم على الدستور الجديد وأخرى حمراء تعني عدم الموافقة، وذلك على مرأى من مسؤولين وبعض المراقبين الوطنيين ، وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة.

وقال معارضون التقتهم الوكالة الفرنسية : (ان المشروع مفصل بهدف إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين بعد هذه الانتخابات.

ويتضمن الدستور المطروح للاستفتاء تعزيزا لصلاحيات الرئيس ، ويغذي التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح غويتا للرئاسة، على الرغم من التعهدات التي قطعها العسكريون في البداية بعدم الترشح.

وفي أجواء يصعب التكهن بها بسبب عدم شفافية النظام والقيود المفروضة على التعبير، قد يوفر الاقتراع مؤشرات ينبغي التعامل معها بحذر حول دعم السكان للمجموعة العسكرية الحاكمة وقائدها العقيد “أسيمي غويتا” ،حيث ترى السلطات أن البعثة الأممية فشلت في مهامها ، وأن مالي قادرة على ضمان أمنها “بوسائلها لخاصة” .

…(وال)…