( الدبيبة ) يبحث مع ( باتيلي ) المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية ، وملف الإنفاق الحكومي .

طرابلس 18 يونيو 2023م ( وال )- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” عبدالله باتيلي “، المسار الانتخابي وسبل إنجاح العملية الانتخابية، وملف الإنفاق الحكومي ، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد اللافي ” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ” عادل جمعة ” .

وقال رئيس الحكومة في لقائه مع ” باتيلي ” ، إن رؤية الحكومة تجاه ملف الانتخابات ، مبنية في تأسيسها على قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ ، وأن ذلك يعد شرطا أساسيا لإنجاح العملية الانتخابية، بهدف استمرار حالة الاستقرار الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة .

وأضاف ” الدبيبة ” ، أن الحكومة مستمرة عبر اللجان المشكلة فيها لتنسيق الجهود مع البعثة الأممية بهدف تعزيز التواصل وتنفيذ البرامج الداعمة لإنجاح لانتخابات .

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن اللقاء تطرق إلى مؤشرات الإنفاق الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري ، كما نوه ” الدبيبة ” إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين في مختلف المناطق ، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة من الانفاق يذهب بشكل مباشر ومتساو إلى كل المواطنين من خلال المرتبات والعلاوات والدعم.

وأضاف المكتب أن المبعوث الأممي أشاد خلال اللقاء بالملتقى الأول لمختاري محلات ليبيا وما شهده من حضور واسع عن كل مناطق ليبيا، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدة لدى ليبيا.

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