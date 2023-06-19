الدبيبة يستعرض مع مخاتير محلات بلدية بنغازي القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

طرابلس 18 يونيو 2023م (وال ) – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” مساء اليوم الاحد في بيته، مخاتير محلات بلدية بنغازي، البالغ عددهم 45 مختارا ممن شاركوا في الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا بطرابلس.

وأعرب ” الدبيبة ” في كلمة له عن سعادته باستقبال مختاري محلات بنغازي والحديث معهم حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على دورهم في المصالحة الوطنية ودعم الجهود لإجراء الانتخابات.

كما دعاهم إلى ضرورة القيام بدورهم في متابعة المشروعات المفعلة والجديدة داخل نطاق بلدية بنغازي وتكثيف عملية المتابعة معهم بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك” .

وأكد مخاتير المحلات خلال اللقاء على جهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم الإدارة المحلية على كافة مستوياتها، ورؤية الحكومة الساعية لتفعيل دور عمداء البلديات ومختاري المحلات فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.

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