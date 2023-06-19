العراق يسترد قطعة أثرية آشورية مهمة من إيطاليا.

بغداد 19 يونيو 2023 م ( وال ) – استعاد العراق أمس الأحد، قطعة أثرية تعود للحضارة الآشورية من إيطاليا، حيث تسلمها الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في مراسم جرت في قصر بغداد.

وأكد الرئيس العراقي بحسب بيان أودرته وكالة الأنباء العراقية “واع” الحاجة لتطوير واستحداث مؤسسات متحفية تليق بتراث العراق.

كما أكد “الحرص الشديد على متابعة ملف استعادة الآثار ومواصلة جهود التعاون بهذا الشأن مع جميع الدول”.

من جانبه قال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني إن هذه ليست المرة الأولى التي تمت بها إعادة آثار إلى العراق، فقد سبق وتمت إعادة آثار من الولايات المتحدة وكذلك من لبنان ومن مصر وهذه المرة من إيطاليا.

وأوضح أن هذه القطعة الأثرية المهمة تعود للحقبة الآشورية إلى فترة شيلمنصر الثالث أحد أبرز الملوك الآشوريين في الدولة الآشورية في شمال العراق، ولها أهمية كبيرة لكونها أثرية أصلية ومكتوب عليها نص متكامل بالخط المسماري، وستعود إلى مكانها الطبيعي بالمتحف في بغداد.

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