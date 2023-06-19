حكومة جديدة في الكويت وتعيين سعد البراك وزيرا للنفط.

الكويت 19 يونيو 2023 (وال) – أعلنت الكويت حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، متضمنة تعيين رجل الأعمال سعد البراك وزيرا للنفط ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، مع بقاء مناف عبد العزيز الهاجري وزيرا للمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما أميريا صدر يوم الأحد بالتشكيل الجديد للوزارة موقعا من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وتضمن التشكيل الجديد تعيين الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، مع بقاء الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

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