أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد،بينما تتراوح درجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب مابين (34–42)درجة مئوية

طرابلس 19 يونيو 2023 م (وال) – أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية مابين (24–30)مْ، بينما تسجل على معظم مناطق الدواخل والجنوب مابين (34–42)مْ، وتنشط الرياح الشمالية فترة المساء حيث تعمل على تلطيف الاجواء خاصة على مناطق الشمال الغربي .

وأوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته الصادرة اليوم الاثنين؛ أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المساء، و

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية وتكون مابين (32-38)مْ على الدواخل.

أما مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد ـ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، ورجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ على اغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (36-42)مْ في مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:- فيما تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتكون الرياح: شمالية معتدلة السرعة في مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة ، وتكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على الكفرة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.

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