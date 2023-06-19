مؤسسة اهلية بالجفرة تقدم مبادرة السلم المجتمعي .

الجفرة 19يونيو 2023 (وال) – تحصلت منظمة رسل العلم بودان على ترتيب متقدم بين عدة مؤسسات اهلية من خلال مبادرة بناء السلم المجتمعي التي تقدمت بها بالتعاون مع مؤسسات اهلية لاحدي المنظمات الدولية المتخصصة.

واوضحت السيدة خديجة على الامين العضو البارز في منظمة رسل العلم لوكالة الانباء الليبية بان المبادرة التي قدمت خلال ورشة عمل موسعة شارك فيها اكثر من عشرة مؤسسات اهلية تركزت على الشراكة المجتمعية والمصالحة الوطنية من خلال جبر الضرر وكيفية المساعدة في خلق تنمية مجتمعية هدفها القضاء على البطالة وتقديم خدمات ذات ديمومة تسهم في تلبية احتياجات المواطن لبناء بنية تحتية لصالح الجميع.

وقالت بان رسل العلم تحصلت على منحة مالية دولية لدورها الفاعل في المحتمع الى جانب مؤسسات اخرى في الجفرة مؤكدة بان هذا سيستغل لتنظم ندوات ومحاضرات وورش عمل توعوية تثقيفية ودورات تدريبية مجالات متنوعة للشباب والشابات في ودان ومنطقة الجفرة عموما .

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