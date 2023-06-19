رئيس مجلس النواب المصري يصل بنغازي .

طرابلس 19 يونيو 2023 م (وال) – بدأ رئيس مجلس النواب المصري ” حنفي جبالي ” اليوم الاثنين زيارة لمدينة بنغازي تستغرق يوم واحد رفقة وفد يضم عدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب المصري والأمين العام للمجلس.

وكان في استقباله لدى وصوله والوفد المُرافق له مطار بنينا الدولي رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” رفقة النائب الأول لرئيس المجلس ” فوزي النويري” ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ورئيس ديوان مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس “عبدالله بليحق” في تصريح له؛ أن “جبالي” سيقوم بزيارة لمقر مجلس النواب وتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي النواب الليبي والمصري توطيداً للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيزاً للتعاون البرلماني بين البلدين.

..(وال)..