السايح يدعو الأحزاب إلى العمل على تغيير النظرة المجتمعة المتسمة بعدم الثقة فيها .

طرابلس 19 يونيو 2023 م (وال) – أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح ” على دور الأحزاب كشريك للمفوضية في دعم نجاح العمليات الانتخابية، لافتا إلى أن الانتخابات السابقة افتقدت إلى الدور الفعال الذي يجب أن تضطلع به الأحزاب السياسية وخاصة في مجال التوعية الانتخابية والمراقبة، وأن المفوضية مهما أوتيت من إمكانيات وتمويل وموارد بشرية لا يمكنها أن تؤدي دور الأحزاب في التوعية وتحفيز الناخبين للمشاركة .

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق فعاليات المنتدى الأول للأحزاب والانتخابات الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع جامعة ليبيا المفتوحة تحت شعار “الحزب الداعم والدافع للعملية الانتخابية”، بحضور ممثلي عدد من الأحزاب السياسية بليبيا .

ولاحظ ” السايح ” في كلمته أنه في الانتخابات السابقة كان الناخب يصوت لأشخاص وليس لأحزاب وهذا يعني أنه ليس أمامه رؤية سياسية واضحة أو برنامج سياسي محدد، الأمر الذي أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة خلال الانتخابات السابقة وكان هذا بسبب غياب دور الأحزاب”.

وقال إن الأحزاب تعاني من مشاكل تشريعية وعدم القدرة على التحرك بحرية في ضوء الوضع السياسي القائم ولهذا لا يمكننا أن نضع اللوم على الأحزاب فهناك الكثير من المعوقات على الصعيد التشريعي والتمويل والأصعدة الأخرى ذات العلاقة .

كما دعا الأحزاب إلى العمل على تغيير النظرة المجتمعة المتسمة بعدم الثقة في الأحزاب، والمساهمة في نشر الثقافة الانتخابية والوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة.

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