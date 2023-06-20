النائب بالرئاسي ( الكوني ) يبحت مع عدد من القادة العسكريين تأمين الحدود .

طرابلس 19 يونيو 2023 م ( وال )- بحث النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش ” موسى الكوني ” ، اليوم الاثنين ، مع عدد من القادة العسكريين أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن ، وبسط سيطرة الدولة ، على الحدود البرية والبحرية .

جاء ذلك خلال لقائه مستشار رئيس الأركان العامة للشؤون الأمنية والحدود اللواء ” محمد اللاكري ” ، و ” رئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان اللواء ” عبدالفتاح البلوق ” ، مدير إدارة الاستطلاع بهيئة العمليات العميد ” كمال الهاشمي ” .

وذكر المجلس الرئاسي أن النائب ” الكوني ” شدد على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية لتأمين الحدود ، في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار ، وانحع السبل للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب، والإرهاب .

…( وال )…