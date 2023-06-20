تايلندا .. المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

بانكوك 20 يونيو 2023 م ( وال ) – قال الأمين العام للجنة الانتخابات في تايلند سواينغ بونمي في مؤتمر صحفي اليوم إن لجنة الانتخابات صادقت على جميع أعضاء البرلمان المنتخبين البالغ عددهم 400 نائب في الدوائر الانتخابية و100 نائب في القوائم الحزبية .

يذكر أنه بموجب قانون الانتخابات في تايلند يجب أن يجتمع أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس لمجلس النواب في غضون 15 يوما من مصادقة لجنة الانتخابات على جميع النواب المنتخبين فيما ستتبع ذلك عملية التصويت لانتخاب رئيس الوزراء الجديد في جلسة مشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

و طبقا لنتائج الانتخابات العامة المعتمدة فاز حزب (موف فورورد) بأغلبية مقاعد البرلمان بواقع 151 مقعدا يليه حزب (بوي تاي) بواقع 141 مقعدا ثم حزب (بومجاي تاي) بواقع 71 مقعدا.

كما حصل حزب (بالانغ باراشارات) على 40 مقعدا في حين نال حزب (روام تاي سانغ) 36 مقعدا أما (الحرب الديمقراطي) فحصل على 25 مقعدا ثم حزب (تشارت تاي اتتانا) فنال 10 مقاعد.

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