استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

جنين 20 يونيو 2023 (وال) – أعلنت مصادر طبية بمستشفى رفيديا في نابلس اليوم الثلاثاء استشهاد الفلسطيني أمجد عارف الجعص (48 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها أمس الإثنين.

وباستشهاد “الجعص” يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى ستة فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة.

وكان نجله وسيم قد استشهد في 25 يناير من العام الجاري بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين استشهد على أثرها 9 فلسطينيين.

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