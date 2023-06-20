المركز الوطني للأرصاد الجوية : الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد.

طرابلس 20 يونيو 2023 م ( وال ) – توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أنه لا تغيير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء صيفية معتدلة على أغلب مناطق البلاد .

وقال المركز في نشرته الصادرة الثلاثاء إن المناطق الممتدة من راس اجدير حتى سرت مرورا بسهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون بها السماءصافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، مع إحتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من مصراتة حتى سرت. الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال الفترة المسائية على المناطق الساحلية ، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية ، (33-37)مْ على الدواخل.

أما فيما يخص منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

وستكون حالة السماء في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-صافية. الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ.

وفيما يتعلق بمنطقة الواحات – السرير – تازربو – الكفرة حالة السماء ستكون صافية و الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-37)مْ.

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