وال جفارة : توقيع ميثاق الأخوة بين مصراتة وورشفانة.

طرابلس 20 يونيو 2023 م ( وال ) – وقع عدد من أعيان وقيادات اجتماعية من مدينتي مصراتة وورشفانة ،أمس الإثنين “ميثاق الأخوة ” الذي يؤكد الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وأهدافها، والاتفاق على توحيد الصف سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من منطقة ورشفانة لبلدية مصراتة متمثل في عمداء وأعضاء البلديات ورئيس وأعضاء مجلس المشايخ والأعيان والحكماء والقيادات العسكرية والأمنية بمنطقة ورشفانة.

وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية بمنطقة الجفارة القيت خلال مراسم التوقيع العديد من الكلمات من الجانبين اشادوا فيها بالدور التي تقوم به المجالس الاجتماعية في حل المشاكل بالطرق السلمية.

من جهتها ذكرت بلدية مصراتة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الاتفاق يتضمن العمل على ” بناء ليبيا على أساس العدالة والمساواة بين أفراد الشعب الليبي، ومدنية الدولة، والتداول السلمي على السلطة ورفض عسكرة الدولة، ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف والأفكار التي تعيق المسار الديمقراطي، ونبذ خطاب الكراهية والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والعمل على إيجاد مصالحة وطنية شاملة مستندة على قانون العدالة الانتقالية” .

يشار إلى أن وفد من منطقة ورشفانة قام أمس الاثنين بزيارة لمدينة مصراتة ، حيث كان في استقبالهم عميد وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراتة والقيادات العسكرية الأمنية والمكونات بالبلدية ، وذلك لمد جسور التواصل بين الأخوة ،والتنسيق المشترك والفعال في كافة الجوانب ، والتأسيس لمستقبل وضاء للأجيال القادمة تسوده الرفاهية والطمأنينة والعدل وترسيخ سيادة القانون وفقا للمصدر ذاته .

…. ( وال الجفرة ) …