الأرصاد: رياح نشطة مساء اليوم على الساحل من زوارة الى طرابلس تصل سرعتها الى (25) عقدة.

طرابلس 20 يونيو 2023 م (وال) – حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية الى شمالية شرقية نشطة مساء اليوم على الساحل من زوارة الى طرابلس تصل سرعته الى (25) عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز ؛ أن الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت تكون السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرقي الى براني سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة علي الساحل من زوارة الى طرابلس ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.75) متر، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب علي الساحل من زوارة الى الخمس بينما يكون هادئ على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت، ودرجة حرارة سطح البحر (21-23) مْ، والرؤية جيدة الى متوسطة اخر الليل والصباح الباكر على الساحل من مصراته الى سرت وذلك لحدوث ضباب خفيف.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق؛ فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والريح شرش الى بحري ويكون متغير الاتجاه علي شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر،والبحر خفيف الموج ويكون هادئ على ساحل شحات، ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (21-23) مْ، والرؤية جيدة.

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