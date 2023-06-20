وزارة العمل والتأهيل تناقش مع الجهات والأجهزة المختصة وضع آليات تضبط أوضاع العمالة الأجنبية بليبيا

طرابلس 20 يونيو 2023 (وال) – ناقشت وزارة العمل والتأهيل، في اجتماعا موسعا في طرابلس، مع عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة والمصالح، أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد.

واستعرض الاجتماع نتائج الحملة التفتيشية التي تقوم بها الوزارة، وأبرز المخالفات التي تم ضبطها أثناء الحملة وكيفية التنسيق بين كل هذه الجهات للقيام بدورها لضبط سوق العمل وتنظيميه وفق التشريعات والقوانين النافذة.

كما ناقش المجتمعون كل حسب اختصاصه، أهمية وضع آليات واستراتيجية لتسوية هذا الملف، والاتفاق على استمرار التنسيق لدعم جهود الوزارة من قبل جهاز الحرس البلدي وإدارة مباحث جوازات وبقية الأجهزة ذات الصلة للقيام في ضبط سوق العمل، إضافة إلى عقد اجتماع موسع آخر في الآونة المقبلة.

يذكر أن الاجتماع ضم وكلاء وزارات العمل لشؤون الاستخدام ، والداخلية للشؤون العامة ، والخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ، ورئيسي مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب وجهاز الحرس البلدي ، ومندوبين عن مكتب النائب العام وجهاز الهجرة غير الشرعية والأجهزة الأمنية، وعدد من مسؤولي الإدارات والمكاتب بوزارة العمل والتأهيل.

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