فريق مبادرة ( الطبيب الليبي ) يشرع في إجراء عمليات جراجية وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي.

سبها 20 يونيو 2023 م ( وال ) – شرع فريق طبي خاص بمبادرة ” الطبيب الليبي” أعماله في مركز سبها الطبي ، ومستشفى ققم العام، اليوم الثلاثاء بإجراء عمليات وتدريب الكوادر هناك.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور “علي القلاي” نظم ورشة عمل لـ 20 طبيبا في قسم الجراحة بمركز سبها، لتدريبهم على استخدام المنظار، إلى جانب كشفه على الحالات، وإجراء عمليات منظار للحالات المحالة من الفلترة،

كما أجرى فريق جراحة المناظير برئاسة الدكتور ” علي التومي” في المر كز ذاته بجولة داخل قسم الباطنة للاطلاع على الحالات وتدريب الكوادر، و 13 عملية منظار علوي و عملية ERCP (endoscopic retrograde

أما في مستشفى ققم العام ، فأجرت الدكتورة حنان الشكري كشوفا على 23 حالة في قسم النساء والتوليد، وتسع عمليات منظار رحمي وباطني، إلى جانب تدريب كادر القسم، المكون من 11 طبيبا، على استخدام المناظير الرحمية وفقا للمصدر ذاته .

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