تواصل حملة التطعيم الاستثنائية للأطفال ضد مرض الحصبة في بعض مدن الجنوب.

طرابلس 20 يونيو 2023 م (وال) – تواصلت اليوم الثلاثاء حملة التطعيم الاستثنائية التي اطلقها المركز الوطني لمكافحة الامراض ضد مرض الحصبة في بعض مدن الجنوب منها القطرون، غات، وادي الشاطئ، ووادي الآجال وذلك بالتعاون مع الخدمات الصحية بالمناطق المذكورة .

وأوضح المركز أن هذه الحملة التي تستمر حتى الـ 22 من يونيو الجاري؛ تستهدف تطعيم الأطفال من عُمر سنة إلى سبعة سنوات في جميع مراكز التطعيم بالمناطق المذكورة بهدف الحد من سريان وانتشار مرض الحصبة وسط إقبال جيد من أولياء الأمور الذين حرصوا على توجيه ابنائهم لمراكز التطعيم حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحمايتهم من هذا الوباء .

وكان المركز الوطني لمكافحة الامراض قد أعلن الاحد الماضي في مؤتمر صحفي بدء حملة التطعيم الاستثنائية ضد مرض الحصبة في مناطق غات ، وادي الآجال، القطرون ، وادي الشاطئ .

وأوضح المركز ان هذه الحملة تأتي استجابة لمتابعة المركز الوطني للوضع الوبائي للأمراض السارية من خلال إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التي تعمل عبر شبكة الرصد والتقصي الوطنية الممتدة في كافة ربوع الوطن .

وكشف المركز الوطني لمكافحة الامراض ان هذه حملة التطعيم جاءت بعد ظهور سريان وبائي لمرض الحصبة والحصبة الألمانية في المناطق المذكورة أعلاه؛ منوها بأن التطعيم يعتبر من أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لحماية صحة وسلامة الأطفال خاصةً في ظل انتشار مرض الحصبة في بعض مدن ومناطق الجنوب.

ودعا المركز الوطني جميع أولياء الأمور بالتوجه لأقرب مركز صحي في المناطق المذكورة لتطعيم أبنائهم للوقاية من هذا الوباء.

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