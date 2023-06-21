النائب ( الكوني ) يعقد جلسة حوارية مع لجنة ( 25 الأمة الليبية ) .

طرابلس 20 يونيو 2023 م ( وال )- عقد النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” جلسة حوارية مع لجنة ” 25 الأمة الليبية”، التي تضم نخبة من الأساتذة والأكاديميين والمفكرين ، من كل مناطق ليبيا .

وذكر المجلس الرئاسي أن الجلسة الحوارية اتسمت بالنقاش الجاد والفاعل حول عدد من المواضيع التي تلامس حياة المواطن اليومية على جميع الأصعدة لاسيما الشأن السياسي، والانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية، والأمن القومي .

كما تم خلال الجلسة التي عقدت امس بطرابلس استعراض الرؤى ، والأفكار ، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي وتحقيق الاستقرار، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين .

واضاف المجلس أن النائب ” الكوني ” أثرى الجلسة الحوارية بالشفافية المطلقة في رده على استفسارات أعضاء اللجنة حول عدد من المواضيع ، باستعراضه جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار ، باجراء، انتخابات ترضى بنتائجها كل الأطراف ، ورؤيته عودة العمل بنظام المحافظات لتفتيت المركزية المقيتة التي انهكت الدولة .

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