عميد بلدية الجفرة لـ (وال ) : تم اعتماد ميزانية من وزارة الحكم المحلي لإقامة بعض المشاريع واستكمال المتوقفة منها بالبلدية.

الجفرة 19 يونيو2023م (وال)– أكد عميد بلدية الجفرة ” عثمان ابوبكر احسونة ” بأنه تم اعتماد ميزانية من قبل وزارة الحكم المحلي لصالح انشاء مشاريع جديدة واستكمال المشاريع المتوقفة في مختلف المجالات بالبلدية.

واوضح ” احسونة “في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية في ختام اجتماعه مع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ” مصطفى سالم ” بانه تم الاتفاق على وضع حلول جذرية لحلحلة بعض المختنقات ببلدية الجفرة وكذلك الافراج عن المرتبات والتعيينات وسد النقص في بعض الامكانيات التشغيلية والادارية بمناطق بلدية الجفرة.

… (وال الجفرة)….