الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين حول العالم.

نيروبي 21 يونيو 2023 م ( وال ) – حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد اللاجئين حول العالم خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالعديد من الدول وترتب عليها ارتفاع غير مسبوق في أعداد الأشخاص النازحين قسرا.

جاء ذلك في بيان ألقاه المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم من العاصمة الكينية نيروبي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، مشيرا فيه إلى الارتفاع غير المسبوق في أعداد الأشخاص النازحين قسرا على مستوى العالم.

واشار جراندي الى العواقب المجتمعة الوخيمة جراء تزايد أعداد اللاجئين، الذين تشير البيانات إلى وصول أعدادهم لأكثر من 110 ملايين شخص حول العالم.

وأفادت أحدث إحصائيات المفوضية السامية لشئون اللاجئين، بأن هؤلاء اللاجئين طردوا من ديارهم بسبب الصراع والعنف والتمييز والاضطهاد، ومن بينهم حوالي 35 مليون لاجئ فروا عبر الحدود وأجبروا على ترك منازلهم وأسرهم وأصدقائهم.

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