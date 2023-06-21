( نورلاند) يشيد بإحاطة (باتيلي) أمام مجلس الأمن.

طرابلس 21 يونيو 2023 م ( وال ) – أشاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها “ريتشارد نورلاند” بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن.

وقال ” نورلاند” في تغريدة على حساب السفارة الأمريكية على ” تويتر” (( إن الإحاطة قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية)) .

وجدد السفير الأمريكي تأكيد دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات.

….( وال ) ….