ليبيا نيوز

( نورلاند) يشيد بإحاطة (باتيلي) أمام مجلس الأمن.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  21 يونيو 2023 م ( وال ) – أشاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها “ريتشارد نورلاند” بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن.

وقال ” نورلاند” في تغريدة على حساب السفارة الأمريكية على ” تويتر”  (( إن الإحاطة قدمت تعريفًا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية)) .

وجدد السفير الأمريكي تأكيد دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات.

….( وال ) …. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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