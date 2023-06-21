مقتل 41 نزيلة في أحداث شغب بسجن للنساء في هندوراس.

تيجوسيجالبا 21 يونيو 2023 (وال) – أعلنت السلطات في هندوراس مقتل ما لا يقل عن 41 نزيلة في سجن للنساء إثر أحداث شغب تسببت في اندلاع حريق بالسجن.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في هندوراس إن 41 نزيلة على الأقل لقين مصرعهن في سجن للنساء أمس الثلاثاء إثر اندلاع أحداث شغب على ما يبدو.

وأضاف المتحدث أن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث بالسجن الذي يضم 900 نزيلة ويبعد نحو 20 كيلومترا عن العاصمة تيجوسيجالبا .. مضيفا أن بعض اللائي لقين حتفهن توفين بسبب حروق وأخريات جراء طلق ناري.

من جهتها، قالت رئيسة هندوراس شيومارا كاسترو في تغريدة عبر تويتر: “صدمت من القتل الوحشي للنساء في المركز، والذي خططت له عصابات على مرأى ومسمع من السلطات”.. متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة.

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