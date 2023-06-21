الأمم المتحدة : أكثر من 500 ألف شخص فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا.

نيروبي 21 يونيو 2023 (وال) – أعلن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “فيليبو غراندي” أن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان تجاوز 500 ألف بينما نزح مليونا شخص داخليا.

وقال في مؤتمر صحافي في نيروبي “اليوم تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع. نزح مليونا شخص داخل البلاد”.

واندلعت المعارك في السودان في 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأضاف “غراندي” إذا لم نقم بإسكات تلك البنادق ، سيستمر نزوح الشعب السوداني.

وكان “غراندي” يتحدث في يوم اللاجئ العالمي، غداة تعهد مانحين في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم حوالى 1,5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال.

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