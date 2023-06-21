الأرصاد الجوية: استقرار حالة الطقس على مناطق البلاد.

طرابلس 21 يونيو 2023 م (وال) – تتأثر اغلب مناطق البلاد بامتداد مرتفع جوي يعمل على استقرار حالة الطقس حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (27–30)مْ ، ومابين(32–41)مْ على مناطق الوسط والجنوب.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الصادرة اليوم الاربعاء؛ أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:- تكون السماء صافية، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من الخمس حتى سرت، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساءا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-34)مْ.

أما مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :- تكون السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية في المساء، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على اغلب المناطق.

وتكون الأجواء صافية في مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة ، والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.

أما مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:- تكون السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-37)مْ.

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