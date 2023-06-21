دور الثماني : ( العباسي ) يقود الهلال للفوز على المروج .

بنغازي 21 يونيو 2023 م (وال) – قاد اللاعب التونسي ” محمد العباسي ” فريقه الهلال للفوز على المروج بفارق ( 7 ) نقاط’ وبنتيجة ( 79 – 72 ) نقطة ، وذلك لحساب الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الأياب ” الدور الثماني ” المؤهل إلى مرحلة التتويج لكرة السلة’ في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الثلاثاء – بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

ونجح محترف الهلال التونسي ” محمد العباسي ” مسجلا ( 28 ) نقطة ، وعمل ( 15 ) متابعة دبل دبل منها ( 13 ) دفاعية ، و ( 2 ) هجومية’عدد ( 3 ) تمريرات حاسمة ‘ و ( 3 ) قطعا للكرة’ وعدد ( 2 ) اعتراض للكرة ، وعلى مستوى الرميات الحرة تمكن من تسجيل ( 11 ) من ( 15 ) محاولة’ وثلاثية وحيدة من أصل ( 11 ) محاولة’ فيما فقد الكرة ( 3 ) مرات’ وذلك في زمن 35:22 .

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة المروج فارق ( 11 ) ‘ و بواقع ( 18 – 7 ) نقاط

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة سلة الهلال بفارق سلتان ( 22 – 18 ) نقطة’وبهذا تكون محصلة الشوط الأول مرجاوية ( 36 – 29 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لمصلحة سلة الهلال بفارق نصف سلة ، وبنتيجة ( 20 – 19) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة الهلال بفارق ( 13 ) وبواقع ( 30 – 17 ) نقطة ، وبهذا تكون محصلة الشوط الثاني للهلال ( 50- 36 ) نقطة.

وبرز أيضا من جانب الهلال في هذا اللقاء لاعبه ” عبد الرؤوف البكوش ” مسجلا ( 16 ) نقطة ، وعمل ( 10 ) متابعات دبل دبل’ منها ( 6 ) دفاعية ، و ( 4 ) هجومية’ وعدد ( 2 ) تمريرات حاسمة ، و ثلاثية وحيدة من أصل ( 3 ) محاولات ، وعدد ( 2 ) قطعا للكرة’ في زمن ( 22:1 ) .