رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانويةالعامة يزور ثلاث لجان امتحانية بسرت .

سرت 21 يونيو 2023(وال)_ قام رئيس اللجنة المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة مراقب التربية والتعليم ببلدية سرت مفتاح عبد الكافي بمتابعة الامتحانات في ثلاث لجان لامتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الاول للعام الحالي 2023

وأوضح رئيس قسم الاعلام بالمراقبة بسرت محمود عبد السيد لمراسل وال أن الزيارة شملت لجان اليرموك والثورة العربية والمجد تابع خلالها المراقب سير الامتحانات داخل قاعات الامتحان رفقة رؤساء اللجان .

وابدى الطلاب ارتياحهم لسير الامتحانات ومعاملة المشرفين ،مؤكدين على ان الاجواء داخل القاعات مريحة .

(وال_سرت)