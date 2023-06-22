نورلاند يقول إنه تحدث مع الدبيبة حول أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية ودعم جهود باتيلي.

طرابلس 21 يونيو 2023م (وال)-أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أنه تحدث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حول أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية ودعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للمرور بسرعة الى الانتخابات لمواكبة تطلعات الشعب الليبي.

جاء ذلك في تغريدة للمبعوث والسفير الأمريكي” نورلاند ” نشرتها السفارة الأمريكية على تويتر.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة قد أفاد أن الدبيبة أكد خلال اللقاء على حرص حكومة الوحدة الوطنية على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة .