الرئاسي يناقش مع نورلاند الاستراتيجية الأمريكية للاستقرار في ليبيا والمنطقة.

طرابلس 21 يونيو 2023 م ( وال) – التقى النائبان بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني” و” عبد الله اللافي ” اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس بمبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا السفير ” ريتشارد نورلاند” رفقة القائم بالأعمال الأمريكي ” ليزلي اوردمان ” لبحث المستجدات السياسية في ليبيا والمنطقة.

وتناول اللقاء – حسب المكتب الإعلامي للرئاسي – بحث سبل التعاون بين البلدين خاصة في إطار الاستراتيجية الأمريكية للاستقرار في ليبيا والمنطقة، والاستماع إلى رؤية المجلس الرئاسي لسبل إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل يضمن التنمية العادلة لكل الليبيين .

وأوضح المكتب أن النائبين أكدا خلال اللقاء حرص ليبيا على تعزيز مستوى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتزام المجلس الرئاسي بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية على أساس الملكية المحلية بمشاركة الجميع.

بدوره – وفق نفس المصدر – أكد المبعوث الأمريكي استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

(وال)