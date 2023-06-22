مصرع ( 31 ) شخصا في انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين.

بكين 22-يونيو -2023 م ( وال ) – لقي ( 31 ) شخصا على الأقل مصرعهم في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

وأفادت وكالة “شينخوا” الرسمية نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن “تسرب غاز نفطي مسال (…) تسبب بانفجار في مطعم شواء”.

وأضافت الوكالة أن سبعة أشخاص آخرين يتلقَّون العلاج، أحدهم في “حالة حرجة”،

وأظهرت لقطات بثتها قناة “سي سي تي في” الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

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