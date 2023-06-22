مخططات مؤسسة النفط للرفع من الانتاج كانت محور لقاء (نورلاند) و ( بن قدارة ) .

طرابلس 22 يناير 2023 م ( وال ) – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ” ريتشارد نورلاند” أمس الأربعاء،إنه تحدث مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة “حول نزاهة مؤسسة النفط كمؤسسة تكنوقراطية وغير سياسية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع بن قدارة ، والقائم بالأعمال في سفارة امريكا لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

ونشر ” نورلاند” تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية على ” تويتر” قال فيها (( إن اللقاء تطرق إلى مخططات المؤسسة الطموحة لرفع إنتاج النفط والغاز)) مضيفا(( لقد شعرنا بالتشجيع عندما علمنا بالجهود المبذولة من جانب المؤسسات الاقتصادية الليبية لزيادة الشفافية المالية لكي يستفيد كل الليبيين من نفط ليبيا )) .

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