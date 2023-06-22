كلية الاداب بجامعة الجفرة تحتفل بافتتاح اقسام جديدة .

هون22يونيو2023م(وال) – نظمت كلية الاداب بجامعة الجفرة احتفالية البوم الاربعاء باضافة عدد من المرافق العلمية العملية لبعض الاقسام بالكلية..

وقام رئيس جامعة الجفرة بحضور وكيلا الشؤون العلمية و العام و عمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس وعدد من الضيوف، بافتتاح المكتبة العامة التي تضم مايزيد عن خمسمائة مرجع علمي يهم طلابها.. وكذلك معمل قسم اللغة الانجليزية بما يحتويه من اثنى عشرة جهاز كمبيوتر تعليمي وشاشات اتصال مع الكليات والجامعةوالليبية.. ايضا اضافة قاعة جديدة تحوي قرابة خمسين كرسي لاقامة الندوات والمحاضرات.

وقدم رئيس جامعة الجفرة الشكر لوزارة العتعليم العالي لدعمها المباشر لكليات الجامعة وتزويدها بالامكانيات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها بشكل مستمر.

وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاستزادة من كافة المناهل العلمية من خلال ما اتيح لهم من امكانيات للمشاركة بشكل ايجابي في بناء الوطن .

… وال الجفرة