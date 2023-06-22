انخفاض أسعار النفط قبل صدور بيانات أمريكية على المخزون.

سنغافورة 22 يونيو 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس ، بعد ارتفاعها أمس، وتنتظر الأسواق صدور بيانات رسمية حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.48 المائة إلى 76.75 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.51 في المائة إلى 72.18 دولار للبرميل.

وأمس أنهت العقود التعاملات على ارتفاع، حيث صعدت عقود “برنت” بنسبة 1.6في المائة إلى 77.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.9في المائة إلى 72.53 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة الرسمية اليوم بعد تقديرات أشارت إلى تراجعها بأكثر من مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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