وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات يتابع سير الخدمات الطبية بمستشفى (الداوون القروي) .

طرابلس 22 يونيو 2023| م ( وال ) – أجرى وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات ” سعد الدين عبد الوكيل” أمس الاربعاء ، زيارة تفقدية لمستشفى الداوون القروي، الواقع ببلدية ترهونة.

ووفقا لوزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك تجوّل الوكيل والوفد المرافق له، داخل أقسام ووحدات المستشفى، واستمع إلى المقترحات والآراء حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلاله، حاثًا في ذات الوقت، الجميع، على بذل قصارى الجهد، لتذليل الصعاب، وتيسير تقديم الخدمة الصحية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة تفقدية أجراها السيّد الوكيل للمرافق الصحية الواقعة ببلدية ترهونة، زار خلالها مستشفى ترهونة التعليمي، ومخازن الإمداد الطبي، رفقة وفد من وزارة الصحة.

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