أوكرانيا تقصف جسراً رئيسياً بين خيرسون والقرم.

موسكو 22 يونيو 2023 (وال) – تعرض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيا، لأضرار في ضربة أوكرانية . حسبما ذكرت السلطات الروسية المحلية اليوم الخميس.

وقال “فلاديمير سالدو” حاكم خيرسون الذي عينته روسيا “إنه من المرجح أن يكون الجسر قد تعرض لهجوم بصواريخ ستورم شادو التي دمرت الطريق، لكن تم تحويل حركة المرور إلى طريق مختلف، في حين لم ترد أنباء عن خسائر بشرية”.

ويربط هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 وبين جزء من منطقة خيرسون الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية.

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