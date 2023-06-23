(الدبيبة) يشكل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج

طرابلس 22 يونيو 2023م ( وال) – شكل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي تم إدراجهم وفقا لها.

ويترأس اللجنة المشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (273) لسنة 2023م؛ وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وعضوية كل من وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم العالي ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء ، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي .

وتتولى لجنة التحقيق؛ تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم والآلية التي تمت لادراجهم على أن تقدم اللجنة تقرير بنتائج اعمالها لرئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه 10 أيام. من تاريخ صدور هذا القرار .

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