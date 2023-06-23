السفير الأمريكي يعبر عن ثقته في جاهزية وقدرة مفوضية الانتخابات فنيا لإجراء الانتخابات في ليبيا.

طرابلس 22 يونيو 2023 م (وال) – عبر سفير أمريكا ومبعوثها إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” عن ثقته في جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فنيا لإجراء الانتخابات .

وقال السفير ” نورلاند ” في تغريدة بتويتر عقب لقائه اليوم الخميس رفقة بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية ” ليزلي اوردمان ” رئيس مجلس مفوضية الانتخابات ” عماد السائح ” ( أقدر الاجتماع عماد السايح لمناقشة أهمية نجاح الانتخابات في ليبيا ) .

وأضاف قائلا ( أنا واثق من أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستكون قادرة فنياً وجاهزة لدعم الانتخابات بمجرد أن ينتهي القادة الليبيون من التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ ) .

(وال)