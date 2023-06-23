دبيبة ورئيس الوزراء المالطي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.

طرابلس 22 يونيو 2023 (وال)- وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميدالدبيبة ” ونظيره المالطي “روبيرت أبيلا” مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال الدبيبة في المؤتمر الصحفي الختامي إنهم أجروا مباحثات مثمرة في ملفي الطاقة والمواصلات، مرحبا بجهود عقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

وحث رئيس الحكومة القطاع الخاص وقطاع الأعمال في البلدين لرفع مستوى الشراكات بينهما، داعيا اللجنة الليبية المالطية المشتركة لقيادة هذا المسار.

بدوره قال رئيس الوزراء المالطي “روبيرت أبيلا” إن فاليتا تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع طرابلس، مؤكدا تطلع بلاده للمضي قدما في مشروع الربط الكهربائي، وأن تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف “أبيلا” أن زيارة وفد بلاده لـ طرابلس تمثل استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع ليبيا، منوها إلى أن ليبيا لديها فرص واعدة والإمكانيات اللازمة في مجال توليد الطاقة.

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