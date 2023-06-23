عميد بلدية سرت يتابع المراحل النهائية لاستكمال أعمال الصيانة والتوسعة والتطوير بمستشفى بن سينا.

سرت 22 يونيو 2023(وال)_ قام عميد بلدية سرت مختار المعداني ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت د. على الجروشي ويرافقهم مسؤول الصيانة بالمستشفى اليوم بجولة تابعوا خلالها المراحل النهائية لاستكمال أعمال الصيانة والتوسعة والتطوير لقسم النساء والولادة وغرفة العمليات فيه وفق احدث التقنيات والتى تنفدها احدى الشركات الوطنية المتخصصة .

وشملت أعمال الصيانة لقسم النساء والولادة وفق أحدث التقنيات وصولاً لتقديم أفضل الخدمات للمريضات النزيلات والمترددات على هذا القسم والذي يعتبر من الأقسام الهامة بالمستشفى ويغطي مساحة جغرافية كبيرة .

كما قاموا بجولة في المنتزه الترفيهي بالمستشفى الدي تم صيانته لتجميل منظر المستشفى وإظهاره بالمظهر اللائق.

(وال_سرت)