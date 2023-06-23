ليبيا نيوز

الاحوال الجوية اليوم الجمعة : لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 يونيو 2023 (وال)- ذكر المركز الوطني للارصاد الجوية ان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الجمعة 23-06- 2023 وخلال اليومين القادمين بانه لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.

 ** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

 درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية ومابين (32-35) مْ على الدواخل.

** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ تصل إلى (36) مْ على اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.

** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

 الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ .

وال..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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