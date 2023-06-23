الاحوال الجوية اليوم الجمعة : لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.

طرابلس 23 يونيو 2023 (وال)- ذكر المركز الوطني للارصاد الجوية ان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الجمعة 23-06- 2023 وخلال اليومين القادمين بانه لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.
** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية ومابين (32-35) مْ على الدواخل.
** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية في المساء.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ تصل إلى (36) مْ على اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.
** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ.
** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ .
وال..
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