الاحوال الجوية اليوم الجمعة : لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.

طرابلس 23 يونيو 2023 (وال)- ذكر المركز الوطني للارصاد الجوية ان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الجمعة 23-06- 2023 وخلال اليومين القادمين بانه لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على مناطق البلاد.

** راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية ومابين (32-35) مْ على الدواخل.

** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ تصل إلى (36) مْ على اجدابيا و بعض مناطق الدواخل.

** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-39)مْ.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ .

وال..