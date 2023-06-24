المشري يستعرض مع نورلاند نتائج لجنة (6+6) ويقدم مقترحًا لخارطة طريق.

طرابلس 23 يونيو 2023 م(وال)- استعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الجمعة، مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أولدمان” نتائج اللّجنة المشتركة (6+6).

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن المشري قدم مقترحًا لخارطة طريق سيعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده.

وحسب المكتب فقد تحدّث المشري عن الكيفيّة الّتي أنجزت بها اللّجنة المشتركة (6+6) عملها والآليّة الّتي تمت بها كتابة القوانين الانتخابية.

بدوره رحب المبعوث الأمريكي بهذه القوانين وبالعمل الّذي أُنجز حتى الآن، معبرا عن دعمه لهذا المسار ,وأن يستمر العمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت .

و تطرّق الجانبان في حديثهما خلال اللقاء إلى المؤسسة الوطنيّة للنّفط؛ حيث أبدى المشري بعض الملاحظات حول طريقة عملها وفقا للمكتب الإعلامي ألذي نوه بوجود تقارب في وجهات النّظر في كثير من المسائل الّتي تمّ طرحها.