جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يضبط شخص متلبسا يقوم ببيع الخمور المستوردة .

طرابلس 23 يونيو 2023 م (وال) – ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة العجيلات يمتهن ترويج الخمور المستوردة ويقوم بارسالها إلى مدينة طرابلس .

وأوضح الجهاز في بيان له على صفحته الرسمية؛ أنه جرى التنسيق مع الشخص المقبوض عليه في عملية البيع والشراء معه وضبطه متلبساً وبحوزته 23 زجاجة من الخمور المستوردة .

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت القضية إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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