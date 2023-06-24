ليبيا نيوز

جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يضبط شخص متلبسا يقوم ببيع الخمور المستوردة .

تم النشر منذُ 33 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 23 يونيو 2023 م (وال) – ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة العجيلات يمتهن ترويج الخمور المستوردة ويقوم بارسالها إلى مدينة طرابلس .

 وأوضح الجهاز في بيان له على صفحته الرسمية؛ أنه جرى التنسيق مع الشخص المقبوض عليه في عملية البيع والشراء معه وضبطه متلبساً وبحوزته 23 زجاجة من الخمور المستوردة .

وأكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيلت القضية إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

..(وال)..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك