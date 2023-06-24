الشركة العامة للكهرباء: وصول مشروع خط جنوب غرب طرابلس الى مرحلة التشغيل

طرابلس 23 يونيو 2023 م (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول مشروع خط جنوب طرابلس غرب طرابلس جهد (400 ك . ف) إلى مرحلة التشغيل .

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة؛ أن استكمال مشاريع نقل الطاقة ذات الجهد العالي (400 ك.ف) يأتي ضمن أولويات مجلس إدارة الشركة لما لها من أهمية قصوى في تعزيز الشبكة والرفع من كفاءتها .

وأضافت الشركة أن إستكمال مشروع خط جنوب طرابلس غرب طرابلس مزدوج الدائرة بطول ( 13) ك . م جهد 400 ك . ف ، يتواصل بوتيرة سريعة خلال هذه الأيام ، مشيرة الى أن شركة الطاقة المستديمة قد استكملت يوم أمس الخميس المرحلة الأخيرة من أعمال الربط داخل محطة جنوب طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذا المشروع الحيوي الهام والذي وصل إلى مرحلة التشغيل سيساهم في تصريف الطاقه المنتجة من محطة غرب طرابلس إلى الشبكة العامة ، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل .

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