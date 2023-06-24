عمدة موسكو يعلن عن إجراءات أمنية في المدينة بعد دعوة مؤسس فاغنر للعصيان المسلح.

موسكو 24 يونيو 2023 (وال) – أعلن عمدة موسكو “سيرغي سوبيانين” عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة وإلغاء الفعاليات الجماهيرية تحسبا لأي طارئ ، بعد دعوة مؤسس فاغنر للعصيان المسلح.

وأضاف سوبيانين “يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب في موسكو وتعزيز التدابير الأمنية وتعزيز الرقابة على الطرق وقد يتم تقييد تنظيم التجمعات الجماهيرية، ويرجى التعامل مع هذه التدابير بتفهّم”.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية دعوة مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة للعصيان المسلح ، وقوله أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي ، الذي كذّب هذه الادعاءات.

من جهته قال أندريه فوروبيوف، حاكم مقاطعة موسكو إنه “تم تعزيز الإجراءات الأمنية في ضواحي موسكو ونتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، وقد نشدد الرقابة على الطرق جنوبي المقاطعة”.

وحث “فوروبيوف” المواطنين على الحد من التنقل وتوخي الحذر في الضواحي الجنوبية لموسكو.

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