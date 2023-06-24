طرابلس 24 يونيو 2023 (وال)- نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم السبت الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

** الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح شرش الى متغير الاتجاه يتحول يوم الغد الى براني سرعته تتراوح ما بين

(05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (21-23) مْ.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على بعض السواحل.

** الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين الى آخر.

• ريح شرش بينما يكون غربي على ساحل شحـــات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر ما بين (21-23) مْ.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر.

وال..