طرابلس 24 يونيو 2023 (وال)- نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم السبت الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
** الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح شرش الى متغير الاتجاه يتحول يوم الغد الى براني سرعته تتراوح ما بين
(05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (21-23) مْ.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على بعض السواحل.
** الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين الى آخر.
• ريح شرش بينما يكون غربي على ساحل شحـــات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر ما بين (21-23) مْ.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر.
وال..
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